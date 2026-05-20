Le caramelle della coppia Melodi diventano virali | il video fa il record di visualizzazioni

Un video pubblicato sui social mostra la premier mentre tiene in mano un pacchetto di caramelle indiane chiamate “Melody”. Il filmato, condiviso da una coppia, ha raggiunto un numero elevato di visualizzazioni in breve tempo, diventando virale. La crescita della visibilità del video è stata rapida e significativa, attirando l’attenzione di molti utenti online. La diffusione di questo contenuto ha portato a un aumento di interesse per il filmato stesso, che continua a condividersi su diverse piattaforme.

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