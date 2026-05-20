Le caramelle della coppia Melodi diventano virali | il video fa il record di visualizzazioni
Un video pubblicato sui social mostra la premier mentre tiene in mano un pacchetto di caramelle indiane chiamate “Melody”. Il filmato, condiviso da una coppia, ha raggiunto un numero elevato di visualizzazioni in breve tempo, diventando virale. La crescita della visibilità del video è stata rapida e significativa, attirando l’attenzione di molti utenti online. La diffusione di questo contenuto ha portato a un aumento di interesse per il filmato stesso, che continua a condividersi su diverse piattaforme.
Il video di Modi e Meloni pubblicato sui social, in cui la premier tiene in mano un pacchetto di caramelle indiane “Melody”, sta crescendo esponenzialmente in termini di visibilità. Dietro al nome delle caramelle c’è una simpatica dietrologia che arriva proprio dal web e dagli utenti indiani, che si riferiscono all’alleanza tra Nuova Delhi e Roma unendo i nomi dei rispettivi presidenti. Alle 14 del 20 maggio, gli utenti che hanno messo “Mi piace” al video su Instagram sono più di 6 milioni in poco più di 5 ore. In India la televisione aveva aggiornato il countdown prima dell’incontro tra i due. Anche durante il G20 del settembre 2023 c’è stato un incremento esponenziale di interazioni sull’account della premier, dopo la pubblicazione di una foto con Narendra Modi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Divieto di Caramelle a Scuola | Divertente Avventura di Nascosto
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