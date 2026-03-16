Durante l’ultimo appuntamento di “Sanremo Top” condotto da Carlo Conti il 14 marzo, Patty Pravo è stata protagonista di un gesto che ha catturato l’attenzione sui social. La cantante, con atteggiamento nonchalance, ha gettato un fazzoletto di carta sporco a terra, gesto ripreso e condiviso da molti utenti. Le immagini del momento sono rapidamente diventate virali, suscitando commenti tra i fan.

Durante il secondo ed ultimo appuntamento con “ Sanremo Top “, condotto da Carlo Conti il 14 marzo, un fuori programma ha scatenato i fan di Patty Pravo e le immagini sono diventate virali. Ma cosa è accaduto? La celebre cantante è entrata in studio ma ha esclamato, dicendo: “ Una lacrima che sta scendendo dal mio occhio “. Nessuna commozione, ma si trattava di un semplice raffreddore. Convinta di non essere inquadrata la cantante si è girata per soffiarsi il naso e con eleganza, ha lanciato il fazzoletto lontano per terra, convinta di non essere inquadrata, ma anche perché visto il lungo abito, non avrebbe potuto riporlo in tasca. Ma tra i presenti in studio si sono sentite delle risate e la cantante ha chiesto: “ma siete visto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ma si è visto?”: Patty Pravo con nonchalance butta via un fazzoletto di carta sporco a terra durante “Sanremo Top”. Le immagini diventano virali – IL VIDEO

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