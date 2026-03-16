Ma si è visto? | Patty Pravo con nonchalance butta via un fazzoletto di carta sporco a terra durante Sanremo Top Le immagini diventano virali – IL VIDEO

Da ilfattoquotidiano.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ultimo appuntamento di “Sanremo Top” condotto da Carlo Conti il 14 marzo, Patty Pravo è stata protagonista di un gesto che ha catturato l’attenzione sui social. La cantante, con atteggiamento nonchalance, ha gettato un fazzoletto di carta sporco a terra, gesto ripreso e condiviso da molti utenti. Le immagini del momento sono rapidamente diventate virali, suscitando commenti tra i fan.

Durante il secondo ed ultimo appuntamento con “ Sanremo Top “, condotto da Carlo Conti il 14 marzo, un fuori programma ha scatenato i fan di Patty Pravo e le immagini sono diventate virali. Ma cosa è accaduto? La celebre cantante è entrata in studio ma ha esclamato, dicendo: “ Una lacrima che sta scendendo dal mio occhio “. Nessuna commozione, ma si trattava di un semplice raffreddore. Convinta di non essere inquadrata la cantante si è girata per soffiarsi il naso e con eleganza, ha lanciato il fazzoletto lontano per terra, convinta di non essere inquadrata, ma anche perché visto il lungo abito, non avrebbe potuto riporlo in tasca. Ma tra i presenti in studio si sono sentite delle risate e la cantante ha chiesto: “ma siete visto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ma si 232 visto patty pravo con nonchalance butta via un fazzoletto di carta sporco a terra durante sanremo top le immagini diventano virali 8211 il video
© Ilfattoquotidiano.it - “Ma si è visto?”: Patty Pravo con nonchalance butta via un fazzoletto di carta sporco a terra durante “Sanremo Top”. Le immagini diventano virali – IL VIDEO

Articoli correlati

“Oddio si è visto?”. Patty Pravo, il gesto shock a Sanremo Top: tutti di stucco (VIDEO)Il sipario su Sanremo si è chiuso da settimane, ma l’eco del festival continua a farsi sentire tra ricordi, aneddoti e momenti diventati subito...

Sanremo, Patty Pravo come De Luca: le tolgono la sedia e cade per terra (video)Piccolo incidente, ieri, a Sanremo, per fortuna senza conseguenze, per la cantante Patty Pravo, nel corso della sua conferenza stampa al Festival di...

Sanremo 2026 - Patty Pravo canta Ti lascio una canzone accompagnata da Timofej Andrijashenko

Video Sanremo 2026 - Patty Pravo canta Ti lascio una canzone accompagnata da Timofej Andrijashenko

Altri aggiornamenti su Patty Pravo

Temi più discussi: Patty Pravo lancia il fazzoletto (sporco) a terra, Conti prova a raccoglierlo ma lei lo gela: Non toccarlo; Sanremo Top, le pagelle: Sal Da Vinci come Mattarella, Sayf cocco di Conti e il fuso orario del futuro re Stefano; Ma si è visto? Patty Pravo getta il fazzoletto sporco e spiazza tutti a Sanremo Top (video); Patty Pravo lancia il fazzoletto sporco a Sanremo Top: Carlo, non toccarlo!.

patty pravo ma si è vistoMa si è visto? Patty Pravo getta il fazzoletto sporco e spiazza tutti a Sanremo Top (VIDEO)Durante la seconda puntata di Sanremo Top, Patty Pravo si soffia il naso e lancia il fazzoletto sporco sul palco. Carlo Conti corre a prenderlo. Il gesto è subito diventato virale sui social. cinemaserietv.it

patty pravo ma si è vistoPatty Pravo lancia il fazzoletto (sporco) a terra, Conti prova a raccoglierlo ma lei lo gela: Non toccarloIeri (14 marzo) in prima serata su Rai Uno è andato in onda il secondo e ultimo appuntamento di Sanremo Top, il programma dove si esibiscono i big in gara al Festival di Sanremo 2026. Lo scorso sabato ... today.it

Trova facilmente notizie e video collegati.