Le 8 canzoni di Drake che suonano meglio tra le 43 contenute nella tripletta di album usciti assieme

Tra le 43 tracce distribuite nei tre album pubblicati contemporaneamente, otto brani di Drake si distinguono per qualità e ascolto. Anche chi non apprezza particolarmente il suo stile riconosce che il rapper canadese ha realizzato diverse canzoni di livello. Tuttavia, è evidente che la sua produzione musicale si caratterizza per una certa discontinuità, con brani che si differenziano molto tra loro in termini di successo e ricezione. La selezione di queste otto canzoni mette in luce alcune delle sue performance più apprezzate.

Anche chi odia questo artista deve ammettere che può vantare tante canzoni di ottimo livello. D'altro canto, però, neppure chi ama Drake alla follia può ignorare il fatto che sia molto discontnuo nella sua produzione. Come la maggior parte dei suoi colleghi nell'era dello streaming, tende a sovraccaricare i suoi progetti con più brani del necessario, partendo dal presupposto che più si produce, maggiori sono le probabilità di diventare virali. Ma ora, Drake sembra avere esagerato, anche per i suoi standard. Nello specifico il suo primo album dopo la faida con Kendick Lamar, intitolato Iceman, è uscito di recente, con una tracklist bella corposa di ben 18 brani. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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