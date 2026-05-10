Taylor Swift Drake e Freddie Mercury | le canzoni che non hanno mai inciso ma che tutti ascoltano

Su piattaforme come YouTube e TikTok sono presenti milioni di brani con voci clonate di artisti noti. Tra questi, ci sono canzoni che non sono mai state registrate ufficialmente ma che vengono comunque ascoltate da molti utenti. Le voci di Taylor Swift, Drake e Freddie Mercury vengono spesso utilizzate per creare contenuti musicali non autorizzati, diffusi attraverso vari video e clip condivisi online.

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