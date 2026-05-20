Lazio seconda regione italiana per il gioco | 2,14 miliardi e primato nelle scommesse sportive

Da frosinonetoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Lazio si piazza al secondo posto tra le regioni italiane per quanto riguarda il volume di spesa nel settore del gioco d'azzardo, con una cifra di 2,14 miliardi di euro registrata nel 2025. La regione si distingue inoltre per il numero di ricerche online relative alle scommesse sportive, detenendo il primato assoluto a livello nazionale in questo ambito. Questi dati sono stati comunicati ufficialmente e riguardano le statistiche sul gioco e le attività di ricerca sul web.

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Il Lazio è la seconda regione italiana per il gioco d'azzardo, con 2,14 miliardi di euro spesi nel 2025, e detiene il primato assoluto nazionale nelle ricerche online sulle scommesse sportive. È quanto emerge dall'Indice regionale del gioco (IRG) 2026, lo studio realizzato da Casinos.com che. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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