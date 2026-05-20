Lazio contro Pisa | emergenza inzaghi tra infortuni e squalificati

In vista della partita tra Lazio e Pisa, l’allenatore si trova ad affrontare diverse assenze importanti. Tra infortuni e squalifiche, mancheranno alcuni giocatori chiave: Zaccagni e Rovella, che non saranno in campo rispettivamente nel tridente e a centrocampo, e anche Patric e Gila, che non potranno partecipare alla difesa. Questi forfait complicano le scelte dell’allenatore per la formazione, lasciando aperte varie soluzioni per l’undici titolare. La sfida si presenta con molte incognite legate alle modifiche in rosa.

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? Domande chiave Chi sostituirà Zaccagni e Rovella nel tridente e a centrocampo?. Come farà Inzaghi a comporre la difesa senza Patric e Gila?. Quali opzioni ha il mister per coprire il buco di Motta?. Perché la partita contro il Pisa segnerà l'addio definitivo di Pedro?.? In Breve Patric soffre tendinopatia achillea, Zaccagni distrazione quadricipite e Motta sospetta lesione flessori.. Rovella, Taylor e Tavares assenti per squalifiche accumulate durante il derby.. Romagnoli rientra in difesa per fare coppia con Provstgaard dopo la squalifica.. Pedro giocherà l'ultima partita con la Lazio prima dell'addio definitivo.. Sabato sera l’Olimpico ospiterà la sfida tra Lazio e Pisa mentre il club biancoceleste affronta una crisi di organico senza precedenti per l’ultima giornata di campionato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio contro Pisa: emergenza inzaghi tra infortuni e squalificati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma-Pisa, Ultima Chiamata Champions: Emergenza Infortuni e Assalto ai 60 Mila dell’OlimpicoLa Roma si prepara a scendere sul prato dell’Olimpico e ospitare il Pisa per inaugurare i lavori della trentaduesima giornata di Serie A. Emergenza attacco: Pisacane tra infortuni e scelte drastiche? Cosa sapere Borrelli e Mendy in valutazione medica per la sfida di domenica contro il Bologna. Lazio, emergenza a oltranza: col Pisa tre squalificati e diversi infortunati radiosei.it/articolo/lazio… x.com Lazio Pisa, i biancocelesti chiudono la stagione all’Olimpico con diversi forfait e un clima ancora segnato dalla sconfitta nel derby: le ultimeLazio Pisa, i biancocelesti chiudono la stagione all’Olimpico con diversi forfait e un clima ancora segnato dalla sconfitta nel derby: le ultime Mancano quattro giorni all’ultimo impegno stagionale de ... lazionews24.com Lazio - Pisa, le probabili formazioni: Sarri in emergenza totaleSi chiude la stagione: la Lazio ospita il Pisa per l'ultima giornata di campionato. Una gara complicata anche alla fine: Sarri non avrà Nuno Tavares, Taylor e Rovella, tutti e tre squalificati. In più ... lalaziosiamonoi.it