Un attacco in emergenza si profila per la squadra in vista della partita di domenica contro il Bologna. Borrelli e Mendy sono attualmente sotto osservazione medica e valutati per la sfida, mentre la possibile assenza dei giocatori titolari potrebbe portare l'allenatore a optare tra Kilicsoy o Belotti per il reparto offensivo. La squadra si prepara a dover affrontare questa situazione con scelte drastiche in attacco.

? Cosa sapere Borrelli e Mendy in valutazione medica per la sfida di domenica contro il Bologna.. L'eventuale assenza dei titolari costringe Pisacane a schierare Kilicsoy o Belotti in attacco.. Il tecnico Fabio Pisacane affronta un complicato dilemma tattico per la sfida di domenica contro il Bologna, dopo che i nuovi acciacchi di Gennaro Borrelli e Paul Mendy hanno messo in ombra il recente successo ottenuto contro l’Atalanta. La gestione della rosa sta diventando una sfida quotidiana per lo staff tecnico. Sebbene il gruppo sia stato recentemente rinforzato dalla disponibilità di molti elementi, l’improvviso peggioramento delle condizioni fisiche di due giocatori chiave mette a rischio la profondità dell’organico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza attacco: Pisacane tra infortuni e scelte drastiche

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