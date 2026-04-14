Chiara Balistreri denunciata dall'ex che la picchiava | Da vittima a carnefice succede solo in Italia

Chiara Balistreri è stata denunciata per diffamazione dal suo ex, un giovane di 24 anni attualmente in carcere per maltrattamenti. La denuncia arriva poco prima che l’uomo, che presto tornerà a casa con un braccialetto elettronico, venga rilasciato. La vicenda coinvolge anche una presunta situazione di violenza tra i due, con l’ex che avrebbe picchiato Balistreri in passato.

Chiara Balistreri è stata denunciata per diffamazione dal suo ex Gabriel Costantin. Il 24enne si trova in carcere per maltrattamenti nei suoi confronti e a breve tornerà a casa con il braccialetto elettronico. "Questo è l'unico paese dove tu, vittima, puoi essere denunciata dal tuo carnefice", si è sfogata.🔗 Leggi su Fanpage.it

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