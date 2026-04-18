La vicenda di Chiara Balistreri torna a far parlare di sé, coinvolgendo anche il suo ex, Gabriele Costantin, che l’ha denunciata. La denuncia è stata presentata dall’uomo, secondo quanto si è appreso, in un contesto legale che ha suscitato molte reazioni. La situazione ha riproposto il tema delle accuse tra ex partner e delle possibili disparità di trattamento nel sistema giudiziario italiano. La storia continua a essere al centro di discussioni pubbliche e social.

La storia di Chiara Balistreri torna a diventare un caso dentro e fuori i social dopo gli aggiornamenti che l’influencer 24enne di Bologna ha condiviso con i suoi follower sui maltrattamenti subiti dall’ex compagno Gabriele Costantin e sulla la vicenda giudiziaria dell’uomo, indagato per stalking e già condannato a 5 anni e 9 mesi in Appello (e uscito dal carcere per agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico) “Solo in Italia, tu, vittima, puoi essere denunciata dal tuo carnefice” è lo sfogo che Balistreri ha affidato nuovamente ai suoi profili, spiegando di essere venuta a conoscenza della denuncia per diffamazione dopo essere “andata in questura” a Bologna dove “mi hanno notificato una denuncia fatta da Gabriele nei miei confronti per diffamazione”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex di Chiara Balistreri, Gabriele Costantin e perché l’ha denunciata: “Solo in Italia, tu, vittima, puoi essere accusata dal tuo carnefice”

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