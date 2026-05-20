Lavoro Pizzuti | Contratto Cifa-Confsal conforme a standard e garantisce salario giusto

Un nuovo accordo collettivo tra due sigle rappresentative del settore è stato firmato, con l’obiettivo di definire le condizioni di lavoro e il livello di tutela per i dipendenti. Il contratto, secondo le parti, rispetta gli standard di mercato e assicura un salario equo ai lavoratori. La firma mira anche a offrire alle imprese una copertura stabile, riducendo il rischio di contestazioni, soprattutto in relazione agli appalti. La discussione si inserisce nel quadro delle negoziazioni sul settore.

(Adnkronos) – "Il contratto collettivo sottoscritto tra Cifa Italia e Confsal si colloca pienamente all’interno dei parametri della contrattazione leader e garantisce un livello di tutela tale da mettere le imprese al riparo da possibili contestazioni, anche in materia di appalti". E' quanto ha affermato il professor Paolo Pizzuti ordinario Diritto del Lavoroa margine della. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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