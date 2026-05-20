Un nuovo accordo collettivo è stato firmato tra Cifa Italia e Confsal, con l’obiettivo di definire un salario equo per i lavoratori coinvolti. Il contratto si inserisce negli standard di riferimento più elevati nel settore, offrendo un livello di tutela che copre anche le questioni legate agli appalti. La firma mira a stabilire condizioni chiare per le imprese e a prevenire possibili contestazioni legali, contribuendo a un quadro contrattuale più stabile e trasparente.

"Contratto collettivo sottoscritto tra Cifa Italia e Confsal si colloca pienamente all’interno dei parametri della contrattazione “leader” e garantisce un livello di tutela tale da mettere le imprese al riparo da possibili contestazioni, anche in materia di appalti". È quanto ha affermato il professor Paolo Pizzuti a margine della firma del contratto tra Confsal e Cifa Italia. Pera Toons è un fenomeno crossmediale che ha catturato l’attenzione di adulti e bambini. Un artista con uno stile che sfiora quasi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Cifa-Confsal, Pizzuti: Contratto garantisce salario giusto

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