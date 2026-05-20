Cifa Italia-Confsal-Confsal FederLavoratori ccnl manifatturiero

Cifa Italia, Confsal e Confsal FederLavoratori hanno annunciato un accordo riguardante il contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore manifatturiero. La firma è stata effettuata in presenza di rappresentanti sindacali e aziendali, con l'obiettivo di definire nuove condizioni contrattuali per i lavoratori del settore. La trattativa ha coinvolto diverse parti e si è conclusa con un’intesa ufficiale, che ora sarà sottoposta alle procedure previste dalla normativa vigente.

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(Adnkronos) – Cifa Italia, Confsal e Confsal FederLavoratori, rappresentati da Andrea Cafà e Angelo Raffaele Margiotta, hanno sottoscritto oggi il nuovo ccnl Intersettoriale Manifatturiero, un contratto collettivo che riunisce in un’unica architettura regolativa 17 comparti produttivi della manifattura e introduce un modello contrattuale orientato alla qualità del lavoro, alla competitività delle imprese e alla centralità. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ccnl intersettoriale manifatturiero, nuovo contratto per 17 comparti produttivi Sullo stesso argomento Cifa-Confsal, Pizzuti: "Contratto garantisce salario giusto""Contratto collettivo sottoscritto tra Cifa Italia e Confsal si colloca pienamente all’interno dei parametri della contrattazione “leader” e... Margiotta (Confsal): "Contratto multimanifatturiero supera frammentazione""Contratto rappresenta un intervento di razionalizzazione e semplificazione della contrattazione collettiva nei settori produttivi coinvolti". Cifa Italia-Confsal-Confsal FederLavoratori, ccnl manifatturieroCifa Italia, Confsal e Confsal FederLavoratori, rappresentati da Andrea Cafà e Angelo Raffaele Margiotta, hanno sottoscritto oggi il nuovo ccnl Intersettoriale Manifatturiero, un contratto collettivo ... adnkronos.com Ccnl manifatturiero, firmato il nuovo contratto unico per 17 compartiCon questo Ccnl Cifa Italia e Confsal consegnano al manifatturiero uno strumento moderno, capace di parlare insieme alle imprese e ai lavoratori- ha commentato Andrea Cafà, Presidente di CIFA Italia ... dire.it