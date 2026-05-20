Lavoro e competenze imprese siciliane a caccia di personale qualificato
Si è tenuto presso la sede della Camera di Commercio di Palermo ed Enna il convegno-dibattito intitolato “Strumenti di formazione per la crescita delle imprese”. L’evento è stato promosso da Federazione UNICA e Fondo Conoscenza, in collaborazione con Assoimpresa. Durante l’incontro sono stati discussi temi legati alle esigenze di personale qualificato e alle strategie di formazione adottate dalle imprese siciliane. Sono intervenuti rappresentanti delle associazioni e aziende locali che hanno condiviso le loro esperienze e progetti in corso.
Si è svolto presso la sede della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, il convegno-dibattito “Strumenti di formazione per la crescita delle imprese”, promosso da Federazione UNICA e Fondo Conoscenza assieme ad Assoimpresa. Un incontro che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, imprese. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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