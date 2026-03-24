Imprese padovane a caccia di giovani | nel 51% dei casi si fatica a trovare personale

A Padova le imprese continuano a cercare personale, ma nel 51% dei casi prevedono di non riuscire a trovare i profili desiderati. Qui le assunzioni programmate interessano under 30 per una quota del 28%, mentre sul fronte del titolo di studio l’11% delle ricerche è rivolto a laureati, il 25% a diplomati e il 40% a candidati con qualifica o diploma professionale. La difficoltà riguarda anche il Veneto. È questo il dato che emerge con maggiore forza dagli ultimi numeri del sistema informativo Excelsior di Unioncamere, che fotografano una difficoltà di reperimento arrivata nel 2025 al 51,5% delle assunzioni programmate, in lieve aumento rispetto al 51% del 2024 e al 50% del 2023. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Articoli correlati

Febbraio lavorativo: 424mila assunzioni, ma l’Italia fatica a trovare i profili giusti per le imprese.Roma, 14 febbraio 2026 – Un’ondata di nuove opportunità lavorative si profila all’orizzonte per l’Italia, con 424.

osservatorio imprenditoria retail 2025. il 40% degli imprenditori fatica a trovare personale, ma 8 su 10 sono comunque ottimisti per i prossimi 18 mesiIl settore retail in difficoltà per quanto riguarda la ricerca del personale: colpisce circa il 40% degli imprenditori, specialmente nel Nord Italia...

Altri aggiornamenti su Imprese padovane

Temi più discussi: Lavoro, a Padova mancano 350 sarti: caccia ai giovani per il settore tessile-abbigliamento; Arena della Musica da dodicimila posti, i soci della Fiera a caccia di fondi; Carenza di personale e rincari,? caccia ai lavoratori per il manifatturiero.

Rapporto Cnel: le imprese a caccia di 3,2 milioni di lavoratori entro il 2028Roma, 29 luglio 2025 – Le imprese fanno fatica a reperire personale (nel 48% dei casi a livello nazionale), in particolare nei settori metalmeccanico ed elettronico (59,7%) e nei servizi informatici e ... quotidiano.net

Imprese a caccia di talenti, ma manca metà delle figureNell’Italia che viaggia verso la piena occupazione - oltre 24 milioni hanno un lavoro - le aziende continuano a incontrare difficoltà per assumere le figure necessarie. Fenomeno trasversale per ... ilmessaggero.it

**Grande notizia per le imprese padovane!** CONFIMPRESAITALIA inaugura la nuova sede **PADOVA 1** a Via Zuccherificio 5B, Este (PD). Autorizzata dal Presidente Nazionale Dr. Luigi Manganiello, rafforza la rete veneta grazie a Mauro Zocca, Presi facebook