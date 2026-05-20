Negli ultimi dieci anni, le denunce di malattie professionali in Italia sono aumentate del 54%, secondo i dati dell'Inail. Durante questo periodo si è verificato anche un incremento delle segnalazioni relative a problematiche psicologiche legate all’ambiente lavorativo. I numeri mostrano una crescita costante di casi riconosciuti come malattie correlate all’attività lavorativa, evidenziando un fenomeno in espansione nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS In dieci anni cresciute del 54% le denunce di malattie professionali. In Italia aumentano le malattie professionali e si diffonde sempre di più il disagio psicologico legato al lavoro. Negli ultimi dieci anni, dal 2014 al 2024, le denunce presentate all’Inail sono cresciute del 54%, passando da circa 57mila a oltre 88mila casi. A fotografare la situazione è il rapporto intitolato “Salute e benessere nella trasformazione del lavoro: evoluzione dei rischi e nuove sfide”, realizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sulla base dei dati Inail ed Eurofound e presentato in vista del Festival del Lavoro. Sempre più lavoratori soffrono di stress e stanchezza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Inail, in 10 anni malattie professionali cresciute del 54%

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