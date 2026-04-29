Nel corso del 2025, le denunce di malattie professionali sono aumentate del 43,7% rispetto all'anno precedente. In occasione della Giornata mondiale dedicata alla sicurezza e alla salute sul lavoro, si è tenuto un incontro con i professionisti e i servizi delle aziende sanitarie locali per analizzare la situazione e condividere i dati più recenti. L'evento ha coinvolto rappresentanti di diversi settori per approfondire le problematiche legate alle malattie legate all’attività lavorativa.

Nella ’Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro e delle vittime dell’amianto’, facciamo il punto con i professionisti e i servizi delle aziende sanitarie ferraresi coinvolti. L’ Unità operativa di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell’Ausl - diretta da Antonia Maria Guglielmin e afferente al Dipartimento di sanità pubblica diretto da Clelia de Sisti - si pone come riferimento per le imprese, il sindacato, i lavoratori e le lavoratrici, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e, più in generale, per tutti i portatori di interesse per fornire le informazioni e l’assistenza sui fattori di rischio, sulle misure di prevenzione adottabili, sulle previsioni normative e regolamentari in tema di salute e sicurezza del lavoro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Malattie professionali, nel 2025 denunce aumentate del 43,7%

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