Lavoro De Luca Consulenti | Festival pensatoio Paese

Il Festival del lavoro si avvia verso una fase di consolidamento, secondo quanto affermato da un rappresentante di un’associazione di consulenti. L’evento viene descritto come uno spazio di confronto in cui si affrontano questioni riguardanti il lavoro e le esigenze delle persone, senza distinzioni. La manifestazione ha raggiunto una maturità che la rende un punto di riferimento per il dibattito sul tema, coinvolgendo diversi attori del settore e del mondo sociale.

(Adnkronos) – "Credo che il Festival del lavoro sia giunto a un momento di grande maturità, è diventato il pensatoio del nostro Paese in materia di lavoro e su tutto quello che riguarda la persona, ogni persona senza distinzioni di nessuna sorta". Così Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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