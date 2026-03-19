Il 19 marzo una notizia riguarda le dichiarazioni di Consulenti lavoro sulla figura di Biagi, considerato lungimirante e visionario. Si evidenzia come le norme attuali seguano il suo pensiero, con riferimenti a concetti come adattabilità, occupabilità e un mercato del lavoro moderno. Questi temi, già affrontati 25 anni fa, sono stati al centro di politiche attive che continuano a essere rilevanti con le recenti modifiche legislative degli ultimi tre anni.

Roma, 19 mar. (AdnkronosLabitalia) - Biagi parlava 25 anni fa "del concetto di adattabilità, di occupabilità, di un mercato del lavoro moderno, di politiche attive che sono centrali oggi e lo saranno ancora di più domani, con le nuove norme che sono state introdotte negli ultimi tre anni. Questo fa capire quanto fosse lungimirante. Provate a pensare a quello che teorizzava in materia di occupazione dei giovani e delle donne, quando ha disegnato per i giovani l'apprendistato professionalizzante o i percorsi di alternanza scuola-lavoro. Sull'occupazione femminile ancora oggi, anche noi come categoria sosteniamo che per incrementarla non servono strumenti normativi ma servono servizi alla famiglia che devono essere presenti sul territorio, esattamente quello che teorizzava Biagi". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Biagi, De Luca (Consulenti lavoro): "Lungimirante e visionario, oggi norme seguono suo pensiero"

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