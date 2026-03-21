Il presidente del Cno Consulenti del Lavoro ha dichiarato che il settore è fondamentale per le aziende e che la principale sfida è affrontare il calo demografico. A Torino, il 21 marzo, si è svolto un incontro durante il quale si sono analizzati aspetti e questioni che riguardano i consulenti del lavoro. Sono stati momenti di approfondimento e confronto sul tema.

Torino, 21 mar. - (Adnkronos) - "Sono stati momenti di riflessione, di approfondimento su tutto ciò che sta attorno al mondo dei consulenti del lavoro". Soddisfatto Rosario De Luca, presidente Cno Consulenti del Lavoro, per la partecipazione a 'Dentro il Futuro', l'evento che ha riunito l'assemblea Cpo e il congresso interregionale dei consulenti del lavoro Piemonte Valle d'Aosta, tenutosi alle Ogr di Torino. "La nostra categoria, che è centrale rispetto alle dinamiche aziendali, non può non soffermarsi in questo momento su quella che è la transizione digitale, su quello che è l'arrivo di direttive comunitarie, come quella sulla trasparenza retributiva, o sul tema della riforma degli ordini professionali", dice. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lavoro, De Luca (Cno Consulenti Lavoro): "Centrali per aziende, sfida è contrastare inverno demografico"

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