Lavori sulla Statale del Tonale | strada chiusa per dieci notti
Per completare i lavori di ampliamento sulla Statale 42 del Tonale e della Mendola, la strada sarà chiusa al traffico per dieci notti. L’intervento si concentra tra i km 170+840 e il successivo, tra gli abitati di Piano di Commezzadura e Mezzana. La chiusura riguarderà un tratto specifico della carreggiata, con l’obiettivo di eseguire le modifiche previste. La Provincia ha comunicato che durante questo periodo non sarà possibile percorrere quella porzione di strada.
Modifiche alla viabilità in arrivo in Trentino: il Servizio Opere Stradali e Ferroviarie della Provincia, infatti, informa che, nell’ambito dei lavori di allargamento della Strada statale 42 del Tonale e della Mendola tra gli abitati di Piano di Commezzadura e Mezzana, (tra il km 170+840 e il km. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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