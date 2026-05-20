Lavori sulla Statale del Tonale | strada chiusa per dieci notti

Per completare i lavori di ampliamento sulla Statale 42 del Tonale e della Mendola, la strada sarà chiusa al traffico per dieci notti. L’intervento si concentra tra i km 170+840 e il successivo, tra gli abitati di Piano di Commezzadura e Mezzana. La chiusura riguarderà un tratto specifico della carreggiata, con l’obiettivo di eseguire le modifiche previste. La Provincia ha comunicato che durante questo periodo non sarà possibile percorrere quella porzione di strada.

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