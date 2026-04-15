Casoli camion bloccato sulla statale 81 | strada chiusa per le operazioni di rimozione

Una vettura di grandi dimensioni si è fermata sulla strada statale 81, nel tratto vicino a un noto bar. Le operazioni di rimozione del veicolo hanno portato alla temporanea chiusura della strada, impedendo il passaggio dei veicoli in entrambe le direzioni. La chiusura è durata fino al completamento delle operazioni di rimozione del mezzo pesante.

Strada statale 81 temporaneamente chiusa al traffico a causa di un mezzo pesante rimasto bloccato all’altezza del bar Lu Pennese. A fare il punto è il sindaco di Casoli, Massimo Tiberini.“Sono iniziate le operazioni di rimozione del mezzo, sul posto è intervenuto anche un mezzo di soccorso.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Camion carico di maiali si rovescia sulla statale: strada chiusa in entrambe le direzioniIl mezzo ha sbandato finendo per ribaltarsi su un lato lungo la statale: sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia Locale Un camion carico di maiali... Camion cisterna perde il controllo e si rovescia nel fosso: strada chiusa per le operazioni di soccorsoL'uscita di strada del camion-cisterna provoca gravi disagi al traffico nella zona industriale di Ravenna.