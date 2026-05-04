Camion fuori strada sulla Statale 527 | traffico bloccato e strada chiusa a Oleggio

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Statale 527 a Oleggio, quando un camion è uscito di strada all’altezza del chilometro 50. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e la strada è stata chiusa al traffico, causando rallentamenti e blocchi sulla viabilità locale. La polizia ha delimitato l’area e sta svolgendo i rilievi necessari per chiarire le cause dell’incidente.

Incidente stradale a Oleggio, dove un camion è uscito di strada sulla Statale 527, all'altezza del chilometro 50.Traffico bloccato e rallentamentiA causa dell'incidente, fanno sapere da Anas, la strada statale è stata provvisoriamente chiusa al traffico. Sul posto sono presenti le forze.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Casoli, camion bloccato sulla statale 81: strada chiusa per le operazioni di rimozioneStrada statale 81 temporaneamente chiusa al traffico a causa di un mezzo pesante rimasto bloccato all’altezza del bar Lu Pennese. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Spaventoso incidente sulla Valsugana: camion sfonda il guardrail e finisce fuori strada (FOTO): in azione i vigili del fuoco; Camion fuori strada sulla statale 11: traffico bloccato verso Chivasso; Orzinuovi, camion si ribalta e finisce in una roggia fuori strada; Incidente stradale a Lombardore: camion abbatte il guardrail e si ribalta, due feriti. Camion fuori strada sulla statale 11: traffico bloccato verso ChivassoUn mezzo pesante fuori controllo, la carreggiata chiusa e lunghe code in direzione Chivasso. È accaduto nella mattinata di oggi lungo la statale 11, nei pressi dell’uscita Settimo-San Mauro, dove un a ... giornalelavoce.it Spaventoso incidente sulla Valsugana: camion sfonda il guardrail e finisce fuori strada (FOTO): in azione i vigili del fuocoGRIGNO. Momenti di paura sulla statale 47 della Valsugana nella tarda mattinata di lunedì 27 aprile: un camion ha sbandato ed è finito fuori strada, in azione i vigili del fuoco. L'allarme è scattato ... ildolomiti.it Un camion rosso Ferrari parcheggiato fuori dagli allenamenti del Deportivo La Coruña, perché certi sogni, quando finalmente li realizzi, li esibisci senza vergogna. Walter Pandiani, detto El Rifle. Solo i sudamericani sanno trovare soprannomi così esatti per i p - facebook.com facebook