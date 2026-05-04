Camion fuori strada sulla Statale 527 | traffico bloccato e strada chiusa a Oleggio

Da novaratoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Statale 527 a Oleggio, quando un camion è uscito di strada all’altezza del chilometro 50. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e la strada è stata chiusa al traffico, causando rallentamenti e blocchi sulla viabilità locale. La polizia ha delimitato l’area e sta svolgendo i rilievi necessari per chiarire le cause dell’incidente.

Incidente stradale a Oleggio, dove un camion è uscito di strada sulla Statale 527, all'altezza del chilometro 50.Traffico bloccato e rallentamentiA causa dell'incidente, fanno sapere da Anas, la strada statale è stata provvisoriamente chiusa al traffico. Sul posto sono presenti le forze.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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