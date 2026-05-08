Sono in corso lavori sulla cosiddetta ’Autostrada dell’Acqua’ per il raddoppio delle maxi condotte, con un intervento che coinvolge un tratto di circa 170 mila persone. L’intervento durerà 72 ore, dal 15 al 17 maggio, e potrebbe causare interruzioni e disagi ai cittadini che si riforniscono di acqua. La mappa dei possibili problemi indica che si prevedono disservizi nelle zone interessate dal cantiere.

di Lisa Ciardi Entra nel vivo il cantiere per la cosiddetta ’Autostrada dell’Acqua’, con rubinetti a singhiozzo e disagi fra il 15 e il 17 maggio. Arrivano infatti a uno snodo cruciale i lavori di Publiacqua che hanno preso il via nei mesi scorsi con la posa delle nuove condotte tra i lungarni Pecori Giraldi e Colombo. Un’opera complessa che prosegue quanto già fatto nel maggio 2025, con gli impatti su piazza Donatello e piazza Beccaria, per consentire di distribuire l’acqua dell’Anconella ai Comuni dell’area metropolitana fra, Prato e Pistoia. I LAVORI L’intervento continuerà seguendo i lavori della tramvia anche tra viale Giannotti e viale Europa, con un costo che si aggira sui 30 milioni di euro e che si inserisce nella grande trasformazione infrastrutturale portata avanti da Publiacqua anche grazie ai fondi Pnrr.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori all’Autostrada dell’acqua. Raddoppio per le maxi condotte. In 170mila a rischio per 72 ore. La mappa dei possibili disagi

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Temi più discussi: Publiacqua: lavori all’Autostrada dell’Acqua, criticità anche nella Piana; Lavori all’Autostrada dell’acqua. Raddoppio per le maxi condotte. In 170mila a rischio per 72 ore. La mappa dei possibili disagi; Lavori Autostrada dell’acqua, possibili disagi anche a Prato; Autostrada dell’Acqua, lavori tra 15 e 17 maggio: possibili disagi anche a Prato e Poggio a Caiano.

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