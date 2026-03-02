Teleriscaldamento la mappa aggiornata dei lavori e dei disagi | si avvicina la riapertura di viale della Libertà

Sono in corso numerosi cantieri in diverse aree della città, tra cui la stazione, il Foro Boario, Ospedaletto e Coriano, per l’estensione del sistema di teleriscaldamento. La mappa aggiornata dei lavori mostra i disagi ancora presenti, mentre si avvicina la riapertura di viale della Libertà. I lavori sono finalizzati a rispettare le scadenze del Pnrr, con la conclusione prevista entro giugno.

Proseguono in diverse zone della città i cantieri multipli in varie zone della città - stazione, Foro Boario, Ospedaletto e Coriano - per rispettare le tempistiche del Pnrr, che prevedono la conclusione degli interventi entro giugno, per l'estensione del sistema di teleriscaldamento.