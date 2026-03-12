Lavori alla rete fognaria in zona San Rocco nuove modifiche alla viabilità nelle vie Alessandro Bonci e Reno

Nelle vie Reno e Alessandro Bonci sono state introdotte modifiche temporanee alla viabilità per permettere lavori sulla rete fognaria. Questi interventi fanno parte di un progetto finanziato dal Pnrr, dedicato alla tutela del territorio, alla risorsa idrica e alla riduzione del rischio idrogeologico. Le nuove disposizioni sulla circolazione sono state rese necessarie per consentire lo svolgimento delle opere in sicurezza.

Nelle vie Reno e Alessandro Bonci entrano in vigore modifiche temporanee alla circolazione per consentire lo svolgimento di lavori legati al progetto Pnrr dedicato alla tutela del territorio e della risorsa idrica e alla riduzione del rischio idrogeologico. Gli interventi riguardano la messa in sicurezza, il ripristino e l'adeguamento di reti e scarichi diretti della fognatura pubblica nell'area di San Rocco. Il provvedimento è stato adottato per permettere migliori condizioni operative al cantiere e garantire al tempo stesso maggiore sicurezza per la circolazione stradale, prevenendo possibili incidenti e danni a persone o cose.

