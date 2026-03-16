Diramazione Roma Sud chiusa la stazione di San Cesareo per lavori | orari e modifiche alla viabilità

La stazione di San Cesareo sulla Diramazione Roma Sud sarà chiusa per lavori nelle notti tra il 18 e il 19 marzo, e tra il 19 e il 20 marzo, dalle 22:00 alle 5:00. Durante questi periodi, la viabilità sarà modificata e i treni non effettueranno fermate nella stazione. Le chiusure sono state comunicate ufficialmente e riguardano specifici orari notturni.

Dalle 22:00 del 18 alle 5:00 del 19 marzo e dalle 22:00 del 19 alle 5:00 del 20 marzo la stazione di San Cesareo sulla Diramazione Roma Sud chiuse per lavori. Le modifiche alla viabilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Viabilita’: diramazione Roma sud, chiusa per una notte l’uscita della stazione di San CesareoSulla D19 Diramazione Roma sud, per facilitare l’esecuzione di importanti lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, la stazione di San... Diramazione Roma Sud: chiusa stanotte l'uscita di San Cesareo per lavori ai cavalcaviaAutostrade per l’Italia comunica che sulla D19 Diramazione Roma Sud sono previste modifiche alla viabilità per consentire urgenti attività di... Una selezione di notizie su Diramazione Roma Sud Temi più discussi: Diramazione Roma Sud, chiusure per la stazione di San Cesareo. Info giorni e alternative; Diramazione Roma Sud, chiusa la stazione di San Cesareo per lavori: orari e modifiche alla viabilità; A24, chiusura allacciamento con A1 per lavori: date, orario e percorso alternativo; Traffico Roma del 12-03-2026 ore 20:30. Diramazione Roma Sud, chiusure per la stazione di San Cesareo. Info giorni e alternativeIniziano i lavori su alcuni cavalcavia della diramazione Roma sud, e per questo dal 18 al 20 marzo ci saranno alcune chiusure temporanee per la stazione di San Cesareo. romatoday.it D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 VERSO FIRENZED19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L'IMMISSIONE SULLA A1 VERSO FIRENZERoma, 6 marzo 2026 - Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire ... trasporti-italia.com Diramazione Roma Sud, chiusure per la stazione di San Cesareo. Info giorni e alternative ift.tt/Bdv1UsG x.com VIABILITA', CHIUSURA CASELLO AUTOSTRADALE DI SAN CESAREO Autostrade per l'Italia informa della chiusura dello svincolo di San Cesareo in uscita per chi proviene da G.R.A. sulla D19 - DIRAMAZIONE ROMA SUD dalle ore 22:00 del giorno 10/03/ - facebook.com facebook