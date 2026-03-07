Auto si ribalta alla Riviera di Chiaia | ipotesi malore del conducente

Un'auto si è ribaltata alla Riviera di Chiaia, a Napoli, in un incidente che coinvolge un solo veicolo. Secondo quanto riferito, il conducente avrebbe avuto un malore, che avrebbe provocato la perdita di controllo e il successivo ribaltamento. L'incidente è stato segnalato sui social, senza altre informazioni ufficiali al momento.

Tremendo incidente alla Riviera di Chiaia, a Napoli: un'automobile si è ribaltata. Secondo quanto riportato sul profilo Instagram del deputato Francesco Borrelli (Avs), la colpa sarebbe di un malore occorso al conducente della vettura, a causa del quale ha perso il controllo. Sul posto polizia locale, polizia di Stato e personale del 118, impegnato nei soccorsi al soggetto.