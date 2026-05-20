Lavori | affidata la progettazione di una nuova rotatoria definitiva a Castelfranco
L'amministrazione locale ha incaricato uno studio di ingegneria di sviluppare il progetto per una nuova rotatoria che sarà costruita all'incrocio tra viale Europa, via Uscia e via Don Botti a Castelfranco. La decisione riguarda la fase di progettazione definitiva, che seguirà le fasi preliminari di studio e pianificazione. L'intervento mira a migliorare la viabilità dell'area, ma al momento non sono stati comunicati tempi di realizzazione o dettagli tecnici specifici.
L'amministrazione Mini ha affidato i lavori per la progettazione della rotatoria definitiva che governa l'incrocio tra viale Europa, via Uscia e via Don Botti. Attualmente una rotatoria è presente, ma è solo in forma provvisoria. Con questo passaggio si va verso la realizzazione della nuova. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: "Sarà di nuovo Favorita", passo avanti per la riqualificazione del parco: affidata la progettazione
Leggi anche: Nuova rotatoria di Palazzo Bello: "Lavori in partenza in autunno"
NUOVE CICLABILI SUL LAGO DI CALDONAZZO: AFFIDATO IL SECONDO LOTTO PER 3,5 MILIONI Affidata la progettazione del secondo lotto di percorsi ciclopedonali lungo il lago di Caldonazzo, nel comune di Pergine Valsugana. I nuovi tracciati collegher - Facebook facebook
Un designer grafico che ambisce a lavorare per una casa editrice (progettazione di copertine, gestione di formattazione e impaginazione e così via), ma senza esperienze pregresse, cosa dovrebbe includere nel proprio portfolio da proporre? reddit
Grottammare e le scogliere sommerse a Sud del Tesino: affidata la prima tranche dei lavoriGROTTAMMARE La manutenzione delle scogliere soffolte a sud del torrente Tesino entra nella fase operativa: il Comune di Grottammare, infatti, ha affidato i lavori per un importo complessivo di circa ... corriereadriatico.it
Nautaverso, affidata gara per progettazione e direzione dei lavoriIl Raggruppamento temporaneo di professionisti composto da architetto giapponese Kengo Kuma (Studio Kengo Kuma & Associates), studio F&M ingegneria di Mirano (Venezia), studio Archest di Palmanova, ... ansa.it