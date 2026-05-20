Lavori | affidata la progettazione di una nuova rotatoria definitiva a Castelfranco

Da pisatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'amministrazione locale ha incaricato uno studio di ingegneria di sviluppare il progetto per una nuova rotatoria che sarà costruita all'incrocio tra viale Europa, via Uscia e via Don Botti a Castelfranco. La decisione riguarda la fase di progettazione definitiva, che seguirà le fasi preliminari di studio e pianificazione. L'intervento mira a migliorare la viabilità dell'area, ma al momento non sono stati comunicati tempi di realizzazione o dettagli tecnici specifici.

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L'amministrazione Mini ha affidato i lavori per la progettazione della rotatoria definitiva che governa l'incrocio tra viale Europa, via Uscia e via Don Botti. Attualmente una rotatoria è presente, ma è solo in forma provvisoria. Con questo passaggio si va verso la realizzazione della nuova. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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