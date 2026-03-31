Sarà di nuovo Favorita passo avanti per la riqualificazione del parco | affidata la progettazione

Il Comune ha assegnato la gara per la progettazione della riqualificazione del Parco della Favorita. La determina, datata 30 marzo 2026 e firmata dal dirigente Francesco La Monica, conferma l’affidamento del servizio di architettura e ingegneria. La decisione fa seguito a un procedimento avviato per intervenire sull’area verde, che sarà oggetto di interventi di riqualificazione.

Passo avanti per la riqualificazione del Parco della Favorita. Il Comune, come emerge da una determina che porta la data di ieri (30 marzo 2026) e la firma del dirigente Francesco La Monica, ha infatti aggiudicato la gara per il servizio di architettura e ingegneria necessario all’attività di progettazione, il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori a un gruppo di società guidate dalla Dodi Moss di Genova. Lo studio di architetti associati ligure l'ha spuntata su altri sette operatori economici, offrendo un ribasso del 92%. L'amministrazione dopo aver effettuato una verifica di anomalia ha ritenuto congrua e adeguata l'offerta, affidando dunque l'appalto per la cifra di 891 mila euro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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