A partire da questa autunno, inizieranno i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria in zona Palazzo Bello. Nelle scorse settimane, è stato avviato l’iter della conferenza dei servizi, secondo quanto comunicato dall’assessore e vice sindaco. L’intervento si inserisce in un piano più ampio di interventi sulla viabilità cittadina, con altri progetti di rotatorie che saranno realizzati nei prossimi mesi.

Al via i lavori di nuove rotatorie. Tra gli interventi più imminenti quello di Palazzo Bello, per il quale "in questi giorni è stato avviato l’iter della conferenza dei servizi" annuncia l’assessore e vice sindaco Roberto Bartomeoli. Un passaggio fondamentale, dopo la presentazione del progetto in Regione. "Si tratta di un’opera finanziata dalla Regione con 500mila euro – spiega Bartomeoli – mentre al Comune spetta la parte operativa: progettazione, gara d’appalto e realizzazione". Il progetto è definitivo e ha ottenuto un primo riscontro positivo dal dirigente regionale. Ora la documentazione è stata trasmessa a tutti gli enti coinvolti, che avranno 45 giorni per esprimere pareri e osservazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova rotatoria di Palazzo Bello: "Lavori in partenza in autunno"

Nuova rotatoria, modifiche alla viabilità per i lavoriProseguono i lavori per realizzare una rotatoria all’intersezione tra via Modena e viale della Repubblica.

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