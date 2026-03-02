Commercio turismo e servizi | a Termini Imerese la Filcams Cgil potenzia lo sportello per i lavoratori

A Termini Imerese la Filcams Cgil ha deciso di rafforzare lo sportello dedicato ai lavoratori nel settore commercio, turismo e servizi. Il mercato del lavoro locale sta cambiando, caratterizzato da un’alta presenza di contratti precari, stagionali e esternalizzati. La misura mira a fornire supporto e assistenza a chi opera in questi settori, in un contesto di trasformazione economica.

Sarà attivo ogni martedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’azione di rilancio è affidata al nuovo responsabile Antonio Tortorici A Termini Imerese il mercato del lavoro è in trasformazione, con un’alta incidenza di lavoro precario, povero, stagionale, esternalizzato. E crescono le vertenze e la necessità di tutela per i lavoratori e le lavoratrici. Da qui la scelta di rafforzare lo sportello della Filcams Cgil presso la Camera del Lavoro, in via Piersanti Mattarella, 15, per dare un supporto continuo ai lavoratori del terziario. Lo sportello sarà attivo ogni martedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, e l’azione di rilancio è affidata a un nuovo responsabile: Antonio Tortorici, 44 anni, custode presso il Tribunale di Termini Imerese, delegato sindacale dal 2010 con esperienza pluriennale sia in appalti comunali che statali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

