A Firenze, nella notte tra il 13 e il 14 febbraio, un ragazzo di 17 anni si addormenta sul tram della linea T2. Dopo aver lasciato il mezzo nei pressi del capolinea, è stato coinvolto in un episodio di violenza. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

Una serata tra amici si è trasformata in un grave episodio di cronaca a Firenze. Un ragazzo di 17 anni avrebbe subìto una violenza sessuale nelle prime ore del 14 febbraio, dopo essere stato trascinato fuori da un mezzo della tramvia nei pressi del capolinea della linea T2. Per il fatto è stato sottoposto a fermo un uomo di 32 anni, cittadino marocchino, già noto alle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito finora, il minorenne stava rientrando a casa dopo aver consumato alcuni alcolici. Nonostante non fosse in condizioni di alterazione estrema, tra stanchezza e alcol si sarebbe addormentato su un sedile del tram. In quel frangente, l’indagato avrebbe approfittato della situazione: avrebbe sollevato il giovane e lo avrebbe portato fuori dal vagone, conducendolo in un punto poco illuminato e appartato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Italia. 17enne si addormenta sul tram, poi l’orrore disumano: cosa gli hanno fatto

Leggi anche: 17enne si addormenta sul tram, poi l’orrore: cosa gli hanno fatto

Si addormenta sul tram dopo l’uscita con amici, 17enne trascinato via e violentato: incubo a FirenzeIl ragazzo di 17 anni si è risvegliato sotto un cavalcavia con l’uomo addosso che lo stava violentando.

Contenuti utili per approfondire Italia 17enne si addormenta sul tram...

Discussioni sull' argomento Firenze, trascinato fuori dalla tramvia e violentato: la notte da incubo di un 17enne; Basket, Brooks trascina Milano in finale di Coppa Italia. L’Olimpia batte Brescia dopo una sfida spettacolare.

Firenze, 17enne si addormenta sulla tramvia: violentato da uno sconosciutoLa polizia di Firenze ha arrestato un uomo di 32 anni con l’accusa di violenza sessuale su minore. La misura è scattata in seguito a un episodio avvenuto nella notte di San Valentino, ai danni di un ... adnkronos.com

Firenze, orrore in tramvia di notte: 17enne ubriaco si addormenta, uno sconosciuto lo trascina giù e lo violentaNotte da incubo a Firenze un ragazzo di 17 anni. Il giovane, sotto l'effetto dell'alcool, dopo essersi addormentato a bordo della tramvia, è stato aggredito e violentato per strada da uno sconosciuto ... firenzepost.it

Dopo i raid di Israele e Usa in Iran, l’Italia alza l’allerta sicurezza Quali sono gli obiettivi sensibili in Italia: https://fanpa.ge/HGptQ - facebook.com facebook

L’ultima apparizione è stata proprio in Coppa Italia contro il Torino. Pur senza avere evidenti responsabilità sui gol incassati, finora non è riuscito a ribaltare le gerarchie e questo aprirà sicuramente un fronte di riflessione la prossima estate x.com