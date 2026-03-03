17enne si addormenta sul tram poi l’orrore | cosa gli hanno fatto

Un ragazzo di 17 anni si è addormentato sul tram dopo aver trascorso una serata con amici, tra risate e spensieratezza. Durante il tragitto, però, si è risvegliato in una situazione sconosciuta e inquietante. Immediatamente, sono stati chiamati i soccorsi e sono iniziati gli accertamenti sulle sue condizioni. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i residenti della zona.

Era uscita come tante altre sere: amici, risate, un po’ di leggerezza. Poi, all’improvviso, il buio. Quello vero, che ti chiude lo stomaco. A Firenze, una notte di metà febbraio si è trasformata in un incubo per un ragazzo di 17 anni, in un contesto dove ci si aspetta solo routine e sicurezza. Succede tutto in poche fermate, quando la stanchezza prende il sopravvento e il corpo cede. Un momento che potrebbe capitare a chiunque: ti siedi, chiudi gli occhi “solo un attimo” e perdi il contatto con il resto. Ma proprio lì, in quell’istante di vulnerabilità totale, qualcuno avrebbe deciso di approfittarne. Secondo la ricostruzione, il 17enne stava rientrando dopo aver bevuto alcolici con gli amici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Si addormenta sul tram dopo l’uscita con amici, 17enne trascinato via e violentato: incubo a FirenzeIl ragazzo di 17 anni si è risvegliato sotto un cavalcavia con l’uomo addosso che lo stava violentando.

