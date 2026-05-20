Lavagne interattive multimediali | la tecnologia che rivoluziona didattica e lavoro

Da bergamonews.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le lavagne interattive multimediali, comunemente chiamate LIM, stanno modificando significativamente le pratiche di insegnamento, comunicazione e lavoro. Questi dispositivi combinano schermi digitali e strumenti interattivi, permettendo agli utenti di visualizzare contenuti multimediali, scrivere e interagire direttamente sullo schermo. La diffusione di queste tecnologie si è ampliata negli ultimi anni in ambienti scolastici, uffici e sale riunioni, sostituendo le lavagne tradizionali con soluzioni digitali più versatili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Grazie allo schermo touch screen e alla superficie interattiva, le LIM permettono di scrivere, disegnare, visualizzare testi, riprodurre video, animazioni e qualsiasi contenuto digitale in modo semplice e immediato. Questa versatilità le rende particolarmente efficaci nel settore della didattica, dove favoriscono lezioni più coinvolgenti, partecipative e moderne, ma anche ideali per meeting aziendali, conferenze e presentazioni professionali, grazie alla loro flessibilità e facilità d’utilizzo. Uno degli aspetti più apprezzati è l’interconnettività: le lavagne interattive consentono infatti di collegare in modalità wireless fino a 32 dispositivi tra smartphone, tablet e computer, facilitando la condivisione dei contenuti in tempo reale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Smart Boards & Interactive Flat Panels | Senses Electronics EdTech Solutions

Video Smart Boards & Interactive Flat Panels | Senses Electronics EdTech Solutions

Sullo stesso argomento

Insegnare la storia europea: strumenti pratici e attività interattive per le scuole secondarie sulla piattaforma didattica HistoricallLa European School Education Platform ha pubblicato una scheda dedicata a HistoriCall, insieme di materiali didattici digitali finanziati dall’Unione...

Gmail rivoluziona il lavoro: arriva l’AI che riassume le emailDurante la conferenza Google Cloud Next di mercoledì, l'azienda ha presentato una serie di aggiornamenti dedicati a Workspace, introducendo la...

Lavagne interattive multimediali: la rivoluzione digitale di Loda OrobicaLe lavagne interattive multimediali, conosciute con l’acronimo LIM, stanno rivoluzionando il modo di insegnare e lavorare. Sempre più diffuse in scuole, università e uffici, rappresentano l’evoluzione ... bergamonews.it

Lavagne interattive multimediali, Cdc fa formazioneI corsi, che intendono illustrare ai partner le opportunità di business che offrono questi nuovi strumenti didattici e di comunicazione, si terranno nel mese di febbraio presso diversi Cash & Carry e ... 01net.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web