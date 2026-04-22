Durante la conferenza Google Cloud Next di mercoledì, l’azienda ha annunciato nuovi aggiornamenti per Workspace, tra cui l’introduzione di una funzione chiamata AI Overviews in Gmail. Questa novità consente di ottenere riassunti automatici delle email, migliorando l’esperienza di gestione della posta elettronica. La funzione mira a facilitare la lettura e l’organizzazione dei messaggi, integrandosi direttamente nell’interfaccia di Gmail.

Durante la conferenza Google Cloud Next di mercoledì, l'azienda ha presentato una serie di aggiornamenti dedicati a Workspace, introducendo la funzione AI Overviews all'interno della posta elettronica Gmail. Questa innovazione permette agli utenti professionali di ottenere sintesi immediate interrogando il sistema con il linguaggio naturale, evitando così di dover consultare singolarmente numerosi messaggi per reperire informazioni specifiche. L'integrazione tecnologica punta a trasformare radic .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gmail rivoluziona il lavoro: arriva l’AI che riassume le email

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