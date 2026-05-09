Insegnare la storia europea | strumenti pratici e attività interattive per le scuole secondarie sulla piattaforma didattica Historicall

Da orizzontescuola.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova risorsa digitale dedicata all’insegnamento della storia europea è stata pubblicata sulla piattaforma didattica. La scheda riguarda HistoriCall, un insieme di materiali interattivi e strumenti pratici pensati per le scuole secondarie. Questi contenuti sono stati realizzati dalla House of European History e finanziati dall’Unione europea, offrendo agli insegnanti strumenti per rendere più coinvolgente l’approccio allo studio della storia europea.

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La European School Education Platform ha pubblicato una scheda dedicata a HistoriCall, insieme di materiali didattici digitali finanziati dall’Unione europea e sviluppati dalla House of European History. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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