Laureati cercasi a Genova e in Liguria | i carabinieri assumono ufficiali anche per i Ris

Le forze dell’ordine hanno avviato una procedura di selezione per l’assunzione di 17 ufficiali del ruolo tecnico, tra cui anche figure specializzate per i Reparti Investigazioni Scientifiche. La ricerca riguarda candidati provenienti dalla zona di Genova e dalla Liguria. Le procedure di reclutamento sono state pubblicate e prevedono diverse fasi di selezione. La nomina riguarda ufficiali con diversi profili tecnici, necessari per rafforzare le attività operative e investigative dell’Arma in questa regione.

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