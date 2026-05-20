Laureati cercasi a Genova e in Liguria | i carabinieri assumono ufficiali anche per i Ris

Da genovatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze dell’ordine hanno avviato una procedura di selezione per l’assunzione di 17 ufficiali del ruolo tecnico, tra cui anche figure specializzate per i Reparti Investigazioni Scientifiche. La ricerca riguarda candidati provenienti dalla zona di Genova e dalla Liguria. Le procedure di reclutamento sono state pubblicate e prevedono diverse fasi di selezione. La nomina riguarda ufficiali con diversi profili tecnici, necessari per rafforzare le attività operative e investigative dell’Arma in questa regione.

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AAA cercasi ufficiali dei carabinieri. Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 17 ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter entro il 17. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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