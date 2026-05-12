Garlasco ufficiali del Ris contestano le analisi di Garofano | Insensate
Le analisi condotte dai periti incaricati dalla procura sono state messe in discussione da alcuni ufficiali del Ris. Questi ultimi hanno qualificato come insensate le conclusioni di un consulente esterno, che aveva interpretato un’impronta trovata sulla scena del delitto. Per quasi vent’anni, quell’impronta era rimasta nell’ombra tra i vari elementi raccolti durante le indagini nella villetta di via Pascoli, senza che fosse stata approfonditamente rivalutata.
Per quasi vent’anni quell’impronta è rimasta sullo sfondo, catalogata tra i tanti elementi raccolti nella villetta di via Pascoli dopo l’omicidio di Chiara Poggi. Oggi, però, quella traccia torna prepotentemente al centro della nuova indagine sul delitto di Garlasco. Si tratta della famosa impronta 33, l’orma trovata sul muro vicino al luogo in cui venne scoperto il corpo della giovane il 13 agosto 2007. Secondo gli investigatori, potrebbe rappresentare addirittura la “firma” lasciata dal killer sulla scena del crimine. Nelle ultime settimane, infatti, la Procura di Pavia ha rimesso sotto la lente proprio quella traccia, attribuendola ad Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara tornato al centro dell’inchiesta.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo
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TG1: Con un nuovo approfondimento firmato da 8 alti ufficiali del Ris l’impronta 33 viene attribuita SENZA ALCUN DUBBIO a Sempio. Un attacco frontale ai rilievi del 2007 e alla rilettura fornita dai consulenti di parte, definita PALESEMENTE ERRATA #garlasc x.com
Otto firme sull’impronta 33. Sette alti ufficiali del Ris, a cominciare dall’attuale comandante a Parma, il colonnello Matteo Donghi, più il dattiloscopista Nicola Caprioli, per blindare la traccia attribuita dalla Procura di Pavia ad Andrea Sempio, collegarla definiti facebook
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