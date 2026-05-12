Garlasco ufficiali del Ris contestano le analisi di Garofano | Insensate

Da caffeinamagazine.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le analisi condotte dai periti incaricati dalla procura sono state messe in discussione da alcuni ufficiali del Ris. Questi ultimi hanno qualificato come insensate le conclusioni di un consulente esterno, che aveva interpretato un’impronta trovata sulla scena del delitto. Per quasi vent’anni, quell’impronta era rimasta nell’ombra tra i vari elementi raccolti durante le indagini nella villetta di via Pascoli, senza che fosse stata approfonditamente rivalutata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per quasi vent’anni quell’impronta è rimasta sullo sfondo, catalogata tra i tanti elementi raccolti nella villetta di via Pascoli dopo l’omicidio di Chiara Poggi. Oggi, però, quella traccia torna prepotentemente al centro della nuova indagine sul delitto di Garlasco. Si tratta della famosa impronta 33, l’orma trovata sul muro vicino al luogo in cui venne scoperto il corpo della giovane il 13 agosto 2007. Secondo gli investigatori, potrebbe rappresentare addirittura la “firma” lasciata dal killer sulla scena del crimine. Nelle ultime settimane, infatti, la Procura di Pavia ha rimesso sotto la lente proprio quella traccia, attribuendola ad Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara tornato al centro dell’inchiesta.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo

Video Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo

Notizie correlate

“Com’è morta davvero Chiara Poggi e dove”. Garlasco, cosa dicono le analisi dei Ris: clamorosoEmergono nuove indiscrezioni sul delitto di Garlasco, uno dei casi di cronaca nera più discussi in Italia.

Dino ucciso con 3 colpi alle spalle, attesa per gli esami del Ris: la famiglia Carta si affida al generale GarofanoQuattro colpi, tre dei quali a segno, esplosi con una pistola di piccolo calibro e a distanza ravvicinata.

Argomenti più discussi: Impronta 33, il verdetto dei Ris: È la mano destra di Sempio. Altri audio in auto lo inguaiano; Garlasco, i tre elementi chiave del caso Sempio a confronto; L'occhio invisibile della Sardegna: chi sono, cosa fanno e dove lavorano i Ris di Cagliari; Garlasco, il verdetto sull’impronta 33: i Ris la attribuiscono alla mano destra di Sempio.

garlasco ufficiali del risGarlasco, il verdetto sull’impronta 33: i Ris la attribuiscono alla mano destra di SempioNuova svolta nell’inchiesta sul delitto di Garlasco. L’impronta 33, una delle tracce rimaste per anni senza attribuzione certa, viene ora collegata dagli ... thesocialpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web