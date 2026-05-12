Garlasco ufficiali del Ris contestano le analisi di Garofano | Insensate

Le analisi condotte dai periti incaricati dalla procura sono state messe in discussione da alcuni ufficiali del Ris. Questi ultimi hanno qualificato come insensate le conclusioni di un consulente esterno, che aveva interpretato un’impronta trovata sulla scena del delitto. Per quasi vent’anni, quell’impronta era rimasta nell’ombra tra i vari elementi raccolti durante le indagini nella villetta di via Pascoli, senza che fosse stata approfonditamente rivalutata.

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