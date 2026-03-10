giudice morta ascoltati i carabinieri del ris

I carabinieri del Ris sono stati ascoltati nel corso dell’incidente probatorio riguardante la morte della giudice Francesca Ercolini, originaria di Campobasso e trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro il 26 dicembre 2022. Questa seconda fase dell’indagine si concentra sulla raccolta di elementi per chiarire le circostanze del decesso.

Nuova tappa dell’ incidente probatorio sulla morte della giudice Francesca Ercolini, originaria di Campobasso e trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro il 26 dicembre 2022. Ieri, davanti al gip del tribunale dell’Aquila Marco Billi e al pm Roberta D’Avolio, sono stati ascoltati i carabinieri del Ris di Roma. A illustrare la relazione tecnica sulla ricostruzione della scena del ritrovamento del corpo è stato il colonnello Sergio Abate. I militari del Ris erano stati incaricati dalla Procura di effettuare un nuovo sopralluogo nell’appartamento di Pesaro dove la magistrata è morta, nell’ambito degli accertamenti disposti dopo la riapertura dell’indagine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

