Laurea honoris causa a Gerry Scotti in Scienze della comunicazione | il 15 giugno a Varese presente anche la ministra Bernini
Il 15 giugno a Varese, l’Università degli Studi dell’Insubria conferirà a Gerry Scotti una laurea magistrale honoris causa in Scienze e tecniche della comunicazione. Alla cerimonia sarà presente anche la ministra dell’Università e della Ricerca. La decisione di assegnare il titolo è stata annunciata dall’ateneo, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui criteri adottati. L’evento si svolgerà nel campus universitario e vedrà la partecipazione di rappresentanti accademici e istituzionali.
L'Università degli Studi dell'Insubria assegnerà la laurea magistrale honoris causa in Scienze e tecniche della comunicazione a Gerry Scotti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Laurea magistrale honoris causa a Gerry Scotti
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