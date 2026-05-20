Durante il red carpet di Cannes 2026, un'attrice ha attirato l’attenzione indossando un abito ispirato allo stile maschile, con dettagli che hanno suscitato commenti tra i presenti. La scelta di un look con trasparenze e linee rigorose ha fatto discutere, sottolineando come la moda possa essere un modo per esprimere personalità senza ricorrere a elementi convenzionali. La scena ha messo in evidenza come l'eleganza possa essere interpretata in molte forme, anche attraverso dettagli che richiamano il guardaroba maschile.

S ul red carpet di Cannes 2026, tra strascichi chilometrici e trasparenze vistosamente studiate per catturare i flash dei fotografi, c’è ancora chi ricorda al mondo che la classe non si compra, né si improvvisa. Signore si nasce, dopotutto. A incarnare questa verità senza tempo è Juliette Binoche, arrivata sulla Croisette per l’attesissima anteprima di Amarga Navidad (Bitter Christmas), nuovo film di Pedro Almodóvar. Per l’attrice francese niente abito da sera e nessuna concessione al sensazionalismo: la diva ha scelto la via della pura distinzione, sfilando davanti ai fotografi con un completo bianco e nero. Tutti i look del Festival di Cannes 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice ha rubato il meglio dal guardaroba maschile

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