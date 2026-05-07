Un’attrice ha presentato una denuncia contro il regista di Avatar, accusandolo di aver utilizzato il suo volto da adolescente senza autorizzazione. La causa è stata depositata martedì 5 maggio 2026 in un tribunale federale negli Stati Uniti. La querelle riguarda presunte violazioni dei diritti d’immagine legati all’utilizzo di riprese e immagini dell’attrice durante la realizzazione della saga cinematografica. La vicenda sta attirando l’attenzione tra gli appassionati della serie.

Una causa legale depositata martedì 5 maggio 2026 presso un tribunale federale statunitense sta facendo discutere i fan della saga di Avatar. L’attrice Q’orianka Kilcher, di origini native peruviane, accusa il regista James Cameron e la Walt Disney Company di aver utilizzato i suoi tratti facciali come base per creare Neytiri, uno dei personaggi principali della franchise miliardaria, senza autorizzazione né compenso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Poppy De Villeneuve (@poppyfilms) Secondo i documenti depositati in tribunale, tutto sarebbe iniziato nel 2005, quando Kilcher aveva appena 14 anni e interpretava Pocahontas nel film di Terrence Malick The New World, accanto a Colin Farrell e Christian Bale.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Caso Avatar, la denuncia di un’attrice contro Cameron: “Ha rubato il mio volto da adolescente”

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