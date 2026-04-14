Inter inizia il conto alla rovescia | in quale giornata arriva lo Scudetto? Le possibili date sono due

L'Inter si prepara a conoscere la data in cui potrebbe conquistare ufficialmente lo scudetto. Secondo il calendario delle partite, ci sono due giornate considerate più probabili per la festa, che potrebbero arrivare a seconda dei risultati delle prossime gare. La squadra sta monitorando attentamente le possibilità e l'esito delle sfide in programma. Le date sono state definite in base alle combinazioni di risultati e alla posizione in classifica.

Inter News 24 Inter, in quale giornata si potrà festeggiare lo Scudetto? Calendario alla mano, le possibili date sono due: ecco quali. Le vittorie contro Roma e Como hanno segnato lo spartiacque definitivo per la stagione dell’ Inter. La squadra di Cristian Chivu ha impresso un’accelerazione brutale alla corsa tricolore, scavando un solco di 9 punti su Napoli e Milan. Secondo «La Gazzetta dello Sport», il dibattito si è ormai spostato dal piano della possibilità a quello della certezza temporale: non ci si chiede più “se” i nerazzurri vinceranno, ma “quando” scatterà la festa per il ventunesimo scudetto. Per mettersi al riparo da qualsiasi clamoroso ribaltone, anche nell’ipotesi che il Napoli di Conte faccia punteggio pieno da qui alla fine, a Marcus Thuram e compagni bastano 10 punti nelle prossime 6 giornate.🔗 Leggi su Internews24.com

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