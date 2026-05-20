L’Atalanta è fiduciosa di chiudere con Sarri Schira

La trattativa tra Maurizio Sarri e il Napoli non si è conclusa neanche oggi. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle prossime mosse, e al momento resta incerto come si evolverà la situazione. Nessuna comunicazione è stata rilasciata da entrambe le parti e non ci sono conferme su eventuali sviluppi imminenti. La questione rimane aperta, con le parti coinvolte che continuano a seguire l’andamento delle trattative.

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