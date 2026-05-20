L’Atalanta è fiduciosa di chiudere con Sarri Schira
La trattativa tra Maurizio Sarri e il Napoli non si è conclusa neanche oggi. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle prossime mosse, e al momento resta incerto come si evolverà la situazione. Nessuna comunicazione è stata rilasciata da entrambe le parti e non ci sono conferme su eventuali sviluppi imminenti. La questione rimane aperta, con le parti coinvolte che continuano a seguire l’andamento delle trattative.
Nemmeno oggi si è chiusa la trattativa tra Maurizio Sarri e il Napoli. A questo punto non si sa come andrà a finire. Le vie del calciomercato sono infinite. E pare – almeno stando ai rumors – che il pressing dell’Atalanta dei Percassi e di Giuntoli stia facendo breccia nel tecnico toscano. Sarri, come letto oggi, si aspettava una telefonata da parte di De Laurentiis. Telefonata che non c’è stata. Lui ha parlato “solo” con Manna. Nel Napoli, si sa, comanda solo il presidente. L’ex Comandante lo sa fin troppo bene e ha interpretato la mancata chiamata come un segnale di distanza. Diciamo che il Napoli non ha deciso. Anche se aspettava una risposta da parte dell’allenatore della Lazio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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