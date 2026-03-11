Rinnovo contratto scuola la Funzione Pubblica è fiduciosa di chiudere la parte economica entro due settimane Zangrillo | Clima positivo

L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ha aperto l’11 marzo il tavolo di contrattazione per il rinnovo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027, coinvolgendo circa 1 milione di lavoratori. La Funzione Pubblica si mostra fiduciosa di chiudere la parte economica entro due settimane, mentre il ministro della Salute ha commentato il clima positivo della trattativa.

L'11 marzo l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ha aperto ufficialmente il tavolo di contrattazione per il rinnovo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027, che coinvolge 1.330.933 lavoratori tra personale scolastico, universitario, degli enti pubblici di ricerca, dell'alta formazione artistica e musicale e dell'Agenzia spaziale italiana. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

