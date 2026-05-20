Europa League la finale | oggi Friburgo-Aston Villa – Diretta
Oggi si gioca la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa. L’incontro si svolge mercoledì 20 maggio e sarà trasmesso in diretta sia in televisione che in streaming. Questa partita segna la conclusione della competizione europea, con le squadre pronte a contendersi il titolo nell’ultimo atto della stagione. Entrambe le squadre sono arrivate a questo momento dopo le fasi eliminatorie, che si sono concluse con le rispettive vittorie nelle semifinali.
(Adnkronos) – È il giorno della finale di Europa League. Oggi, mercoledì 20 maggio, il Friburgo sfida l'Aston Villa – in diretta tv e streaming – nell'ultimo atto della seconda competizione europea. I tedeschi arrivano per la prima volta a contendersi il trofeo dopo aver eliminato il Braga in semifinale, mentre gli inglesi di Emery,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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