Europa League la finale | oggi Friburgo-Aston Villa – Diretta

Oggi si gioca la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa. L’incontro si svolge mercoledì 20 maggio e sarà trasmesso in diretta sia in televisione che in streaming. Questa partita segna la conclusione della competizione europea, con le squadre pronte a contendersi il titolo nell’ultimo atto della stagione. Entrambe le squadre sono arrivate a questo momento dopo le fasi eliminatorie, che si sono concluse con le rispettive vittorie nelle semifinali.

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