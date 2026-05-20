L’Aston Villa vince l’Europa League | 3-0 al Friburgo in finale

L’Aston Villa ha conquistato il titolo di Europa League battendo 3-0 il Friburgo nella finale svoltasi al ‘Besiktas Park’ di Istanbul. La squadra inglese, guidata dall’allenatore spagnolo, ha dominato l’incontro, portando a casa la prima vittoria nella competizione. La partita si è conclusa senza sorprese, con l’Aston Villa che ha mantenuto il vantaggio dall’inizio alla fine. La vittoria segna il secondo anno consecutivo in cui la finale dell’Europa League viene vinta da una squadra inglese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Per il secondo anno consecutivo parla inglese l’Europa League. Finale senza storia al ‘Besiktas Park’ di Istanbul, con l’Aston Villa di Unai Emery che travolge 3-0 il Friburgo e si impone per la prima volta nella competizione. Inglesi a segno con Tielemans al 41esimo, raddoppio di Buendia al 48esimo del primo tempo. Chiude il match il terzo gol di Rogers al 58esimo. Flotilla, Conte: “Da Ben Gvir immagini sconce. Governo israeliano indecente e criminale” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - L’Aston Villa vince l’Europa League: 3-0 al Friburgo in finale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ANCORA UNAI EMERY: LASTON VILLA VINCE LEUROPA LEAGUE! Sullo stesso argomento Europa League, in finale Aston Villa e FriburgoAGI - Sarà Aston Villa-Friburgo la finale di Europa League in programma a Istanbul il 20 maggio. Leggi anche: L’Aston villa vince l’Europa League e domina per 0-3 il Friburgo Aston Villa vince l’Europa League: Abraham campione, terza coppa europea per l’ex Roma romanews.eu/aston-villa-eu… #ASRoma #Romanewseu x.com La Champions League di calcio è aperta a Bournemouth, Brentford o Brighton, è pazzesco (la sesta entra se l'Aston Villa vince l'EL e finisce quinta) reddit L’Aston Villa vince l’Europa League: trionfo dopo la mitica Coppa Campioni 1982. Friburgo travoltoL'Aston Villa ha vinto l'Europa League 2026, la seconda competizione calcistica a livello continentale, travolgendo il Friburgo con un secco 3-0 nella ... oasport.it Trionfo Aston Villa, vince l’Europa League contro il Friburgo: per Emery è la quinta voltaL'Aston Villa vince la prima Europa League della sua storia battendo il Friburgo in finale per 3-0: è il quinto trionfo nel torneo per Emery, un record ... fanpage.it