Alle ore 21:00 si gioca la finale di Europa League allo stadio di Istanbul, con il match tra Friburgo e Aston Villa. La partita si conclude con un risultato di 0-3 a favore della squadra inglese, che segna tre gol nel corso dell'incontro. Nei minuti finali, entra in campo anche un giocatore che sostituisce un compagno. La cronaca della partita si concentra sui momenti salienti e sui cambi effettuati durante il match.

Tensioni nel Milan: Ibrahimovic scavalca Allegri? Ora tocca a Cardinale – VIDEO di Alberto Petrosilli Malagò non ha dubbi sulla presidenza FIGC: «Sono un incosciente ottimista, altrimenti non mi sarei cacciato dentro questa avventura!» «Qualsiasi sia il destino, grazie Palladino», lo striscione dei tifosi a Zingonia per il tecnico dell’Atalanta. Ma il futuro. Mikel Arteta e l’Arsenal pronti al rinnovo: così ha cambiato la storia recente dei Gunners. Perché è l’uomo perfetto per il futuro Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Friburgo Aston Villa 0-3 LIVE: dentro Douglas Luiz nei minuti finali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ASTON VILLA FINAL TRAINING IN ISTANBUL! SC Freiburg v Aston Villa Europa League Final

Sullo stesso argomento

LIVE Alle 21 Aston Villa-Bologna, le probabili: Italiano con Castro, per gli inglesi Douglas Luiz in regia(4-2-3-1): Ravaglia; João Mario, Heggem, Vitik, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro.

Leggi anche: Juventus, Douglas Luiz non sta più giocando con l’Aston Villa

Friburgo-Aston Villa, il risultato in diretta LIVE #SkySport #SkyUEL x.com

Oggi il Friburgo schiaccia l'Aston Villa del Fribu e vince l'Europa League (sì, la finale è oggi alle 4, nel caso non lo sapeste) reddit

Friburgo-Aston Villa 0-3 | Due CAPOLAVORI e Rogers: Emery verso la leggenda | OneFootballUn'occasione enorme per i tedeschi che possono qualificarsi direttamente in Champions League, mentre i Villans sono già certi della qualificazione. Per Unai Emery sarebbe la 5° Europa League vinta e i ... onefootball.com

Friburgo Aston Villa LIVE: sintesi, risultato, cronaca della finale di Europa League che si gioca alle 21 nello stadio di IstanbulFriburgo Aston Villa LIVE: sintesi, risultato, cronaca della finale di Europa League che si gioca alle 21 nello stadio di Istanbul Alle ore 21:00 va in scena Fr ... calcionews24.com