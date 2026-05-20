L'Aston Villa ha conquistato l'Europa League, portando a casa il suo primo trofeo europeo in più di quattro decenni. La squadra ha ottenuto questa vittoria dopo aver partecipato a sei finali dell'competizione, vincendone cinque. L'allenatore della formazione ha raggiunto questo risultato, aggiungendo un altro trofeo alla sua carriera. La vittoria rappresenta un momento importante per il club, che non conquistava un titolo internazionale dal passato lontano.

Mercoledì sera l’Aston Villa ha vinto l’Europa League, che per importanza è il secondo torneo del calcio europeo per squadre di club. La finale – che si è giocata a Istanbul, in Turchia – è finita 3-0 per l’Aston Villa. A segnare sono stati Youri Tielemans ed Emiliano Buendia, nel primo tempo, e Morgan Rogers, nel secondo tempo. Per l’Aston Villa l’Europa League vinta oggi è il primo importante trofeo europeo dopo la Coppa del Campioni vinta nel 1982. Fu la prima e per ora unica volta che l’Aston Villa vinse il più importante trofeo del calcio europeo (nel 2002 vinse la Coppa Intertoto, che decisamente non conta come importante trofeo europeo). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’Aston Villa ha vinto l’Europa League

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