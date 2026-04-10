Dopo la sconfitta contro l’Aston Villa in Europa League, sono state analizzate le cause che hanno influenzato il risultato al Dall’Ara. La squadra ha mostrato difficoltà nella fase offensiva e ha subito alcune disattenzioni difensive. La mancanza di precisione nelle conclusioni e alcuni errori nelle uscite dal basso sono stati evidenziati come elementi chiave della partita. Nessun dettaglio è stato escluso dall’analisi post gara.

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© Calcionews24.com - Bologna, i motivi dietro alla sconfitta con l’Aston Villa. Cosa non ha funzionato al Dall’Ara: l’analisi post Europa League!

Bologna-Aston Villa (Europa League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol al “Renato Dall’Ara”Dopo aver eliminato la Roma, il Bologna sogna di arrivare in fondo in Europa League ma ora deve affrontare ai quarti di finale la grande favorita di...

Bologna-Aston Villa: Italiano sfida il destino al Dall’AraIl Bologna si prepara ad affrontare l’Aston Villa nella prima sfida andata dei quarti di finale dell’Europa League, con il match in programma giovedì...

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Bologna-Aston Villa, i migliori e i peggioriBellssime le migliaia di bandiere mosse dal venticello della serata. A dire la verità ne ho viste parecchie del fatidico centenario, quando in un tripudio di festeggiamenti il Genoa venne a vincere ... tuttobolognaweb.it

Il Bologna sbatte contro il VAR e i pali in Europa League, l’Aston Villa passa nell’andata dei quartiIl Bologna è stato sconfitto dall'Aston Villa per 3-1 nell'andata dei quarti di finale dell'Europa League, la seconda competizione europea per importanza. oasport.it

Unai Emery, dopo la vittoria per 3-1 del suo Aston Villa contro il Bologna, ha commentato la situazione che sta vivendo il calcio italiano, rispondendo così quando gli è stato chiesto come mai fosse in crisi - facebook.com facebook

#Rowe: “Abbiamo giocato bene, peccato concedere i gol in quel modo” L’attaccante del #Bologna ha analizzato la sconfitta subita al “Dall’Ara” con l’Aston Villa. @Jadegiacalone x.com